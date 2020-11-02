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Коронавирус в Волгограде 3 ноября: сборы с фермеров для инфекционки и передача частных авто поликлиникам Главное по теме за день
Новые инфицированные ИЦК опубликовал данные на 3 ноября в Волгоградской области. За истекшие сутки было зарегистрировано 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и подтверждено...
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