Клик о помощи

Здравствуйте уважаемая редакция, хотелось бы к вам обратиться с насущей проблемо...

27.10.2020

В ВолгГТУ нет отопления

В ВолгГТУ до сих пор (26.10.2020) нет отопления! Студенты и преподаватели мёрзну...

26.10.2020

Последствия лечения по телефону

Нахожусь на больничном с 12.10.20202. Врача удалось вызвать только через скорую,...

26.10.2020